Feyenoord likt wonden: ‘Het positieve is dat het doelsaldo niet ingelopen is’

Voor koploper Feyenoord was de uitwedstrijd van zondag tegen Ajax er een om gauw te vergeten. De Rotterdammers kwamen er niet aan te pas in het hol van de leeuw en stapten uiteindelijk met een verdiende nederlaag (2-1) van het veld. De doorgaans uiterst betrouwbare Karim El Ahmadi deelde in de malaise.

"Ajax zat er goed bovenop en won veel duels, terwijl wij juist niet voetbalden en het ook in de duels lieten afweten", zo gaf El Ahmadi aan op het digitale thuis van Feyenoord. "Dat het verschil in doelsaldo niet heel erg is ingelopen door Ajax, is het enige positieve punt van de middag", aldus de Marokkaans international, die met nog zes competitieduels voor de boeg een voorsprong van drie punten geniet met Feyenoord op runner-up Ajax.

Feyenoord keek na een matige eerste helft al tegen een 2-0 achterstand aan door doelpunten van Lasse Schöne en David Neres. De aansluitingstreffer van invaller Michel Kramer kwam te laat voor het elftal van Giovanni van Bronckhorst. "Als die goal eerder in de tweede helft valt, had het nog een andere wedstrijd kunnen worden. Maar de voorzet of eindpass was steeds net niet goed", vertelde Kramer voor de camera van FOX Sports. De spits vond de zege voor Ajax verdiend. "Zij voetbalden net iets makkelijker dan wij. We waren niet scherp genoeg, dan verlies je de wedstrijd wel, ja."