Arsenal toont tweemaal veerkracht en houdt punt over aan kraker

Arsenal en Manchester City hebben zondagavond de punten gedeeld. The Citizens kwamen dankzij Leroy Sané en Sergio Agüero tot twee keer toe op voorsprong in het Emirates Stadium, maar gaven die voordelige marge even zo vaak weer uit handen. Theo Walcott en Shkodran Mustafi waren de doelpuntenmakers aan de kant van the Gunners, die door het 2-2 gelijkspel op plaats zes blijven steken. City schoot met het punt eveneens weinig op en houdt de vierde positie in handen.

Arsenal wist in de openingsfase niet waar het het moest zoeken en kwam tot overmaat van ramp na vijf minuten spelen ook nog eens op achterstand. Kevin De Bruyne stuurde Leroy Sané met een strakke bal weg, waarna de Duitser zich succesvol Héctor Bellerín van het lijf hield en vervolgens koeltjes afrondde. De Belgische aangever raakte een paar minuten later zelf de paal en David Silva verdubbelde uit de rebound bijna de voorsprong. David Ospina kon echter net een hand achter zijn inzet krijgen.

City liet daarna het tempo wat vieren en dit leidde er toe dat Arsenal beter in de wedstrijd kwam. Veel kansen kwamen hier echter niet uit voort en de gelijkmaker vijf minuten voor rust viel dan ook als een donderslag bij heldere hemel. Walcott was het eindstation van een goede aanval en prikte de 1-1 binnen. Hierdoor leek de thuisploeg het tot de rust rustig aan te kunnen doen, maar daar stak Sergio Agüero twee minuten na de tegengoal al een stokje voor. Silva vond de Argentijn aan de zijkant van het strafschopgebied, waarna El Kun vanuit een lastige hoek raak schoot.

Leroy Sané zette Manchester City binnen vijf minuten al op voorsprong.

De bezoekers waren ook in de eerste fase na de onderbreking de betere van de twee en Agüero liet na om een goede kans te verzilveren. Na zo’n tien minuten spelen kwam echter niet de 1-3, maar de 2-2 op het scorebord: Mesut Özil slingerde een corner voor het doel, waarna Shodran Mustafi hoger sprong dan Nicolás Otamendi en Willy Caballero in de verre hoek klopte. Arsenal kreeg daarna weer wat meer inbreng, al waren de daaropvolgende beste kansen weer voor City.

Arsène Wenger kon een paar minuten na de gelijkmaker opgelucht ademhalen toen Ospina goed ingreep bij een schot van Fernandinho en de Colombiaan had zo’n tien minuten later ook het antwoord op een nieuwe poging van Agüero. Vlak voor het einde van de officiële speeltijd werden de ruimtes steeds groter en invaller Alex Iwobi wist daar bijna van te profiteren. Zijn schot vloog echter over het doel van Caballero, die vervolgens aan de overkant zag hoe City er nog bijna met de winst vandoor ging. Mustafi kon zich echter nog net voor een schot van Agüero werpen en een poging van Jesus Navás ging vervolgens ruim naast.