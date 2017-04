Maaskant beleeft droomdebuut bij Go Ahead dankzij bizar doelpunt Ritzmaier

Go Ahead Eagles heeft zondagavond optimaal weten te profiteren van de nederlaag die Roda JC Kerkrade eerder op de dag leed bij ADO Den Haag (4-1). Het elftal van nieuwbakken coach Robert Maaskant kwam een achterstand te boven op bezoek bij FC Twente en stapte door een bizar doelpunt van Marcel Ritzmaier uiteindelijk met een overwinning van het veld: 1-2. Go Ahead heeft weliswaar hetzelfde aantal punten als Roda, maar staat vanwege een beter doelsaldo nu op een zeventiende plaats in de Eredivisie. Twente besluit het weekend als zevende.

Nadat Nick Marsman Twente in de openingsfase met een knappe redding had behoed voor een vroege achterstand, nam de thuisploeg de touwtjes stevig in handen. Go Ahead werd met de rug tegen de muur gezet in de eerste helft, maar had het geluk dat Twente het vizier niet op scherp had staan. Bersant Celina teisterde de buitenkant van de paal met een uithaal, terwijl pogingen van Kamohelo Mokotjo en Fredrik Jensen het doel van Theo Zwarthoed op een haar na misten.



Robert Maaskant heeft nu nog zes wedstrijden om Go Ahead definitief uit het slop te trekken.

Na ruim een half uur spelen leken de Tukkers eindelijk de ban te breken toen clubtopscorer Enes Ünal alleen voor Zwarthoed werd gezet door Mokotjo. De aanvaller stuitte echter op de uitblinkende keeper van Go Ahead. De ploeg van Maaskant leek ongeschonden uit het eerste bedrijf te komen, maar moest op slag van rust toch nog capituleren voor de aanvalsdrift van Twente. Na goed voorbereidend werk van Jensen kon Ünal simpel binnenschuiven: 1-0. Het was voor de Turks international alweer zijn vierde treffer in de laatste vijf competitieduels.

Na de onderbreking veranderde het spelbeeld aanvankelijk niet. Twente bleef de bovenliggende partij, maar de ploeg van René Hake liet zich zeven minuten na de pauze verrassen door de bezoekers. Een voorzet van Ritzmaier werd binnengetikt door Sam Hendriks, die zo voor de 1-1 tekende. De gelijkmaker gaf Go Ahead nieuwe hoop. Jarchinio Antonia leek luttele minuten na de goal van Hendriks voor de 1-2 te zorgen, maar zijn schot spatte uiteen op de dwarsligger.

Halverwege de tweede helft kwam de voorsprong er alsnog voor Go Ahead. Ritzmaier mocht op grote afstand aanleggen voor een vrije trap en verschalkte Marsman vervolgens door het leder direct op doel te vuren: 1-2. Twente maakte voorts jacht op de 2-2, maar verder dan een afgekeurd doelpunt van invaller Chinedu Ede in de slotfase kwamen de Enschedeërs niet meer. Go Ahead draagt de rode lantaarn zodoende met nog zes wedstrijden voor de boeg over aan Roda.