Justin Kluivert: ‘Traoré mocht er wel een paar inleggen’

Ajax zette zondagmiddag Feyenoord met 2-1 aan de kant in eigen huis. Die score had een stuk hoger kunnen zijn als Bertrand Traoré een van de zijn vele kansen binnen had geschoten, zo vertelden ook Justin Kluivert en Joël Veltman in gesprek met Voetbalzone.