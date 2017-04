Van Bronckhorst vreest lange absentie Karsdorp: ‘Ik hoorde knak’

Koploper Feyenoord zag zijn voorsprong op Ajax zondagmiddag door de nederlaag in het onderlinge duel (2-1) slinken tot drie punten. Coach Giovanni van Bronckhorst concludeerde na afloop dat zijn elftal simpelweg niet was opgewassen tegen de Amsterdamse aartsrivaal.

"We waren vandaag voetballend gezien niet goed genoeg om het Ajax lastig te maken. We hebben verdiend verloren", zo vertelde de oefenmeester weten aan FOX Sports. Feyenoord scoorde nog wel tegen via Michel Kramer, maar de Rotterdammers kwamen de slechte start in de Amsterdam ArenA niet meer te boven. "We beginnen heel moeizaam. Dat die 1-0 zo snel valt is een tik. We blijven dan met geluk op 2-0 voor rust", aldus Van Bronckhorst.

Feyenoord zag clubtopscorer Nicolai Jörgensen al vroeg afhaken in De Klassieker met een hamstringblessure, terwijl ook Rick Karsdorp het einde van de wedstrijd niet haalde. De Oranje-international vreest het ergste nadat hij zich in de rust moest laten vervangen met een knieblessure. "Bij het draaien hoorde ik 'knak'. Buitenband", zo liet Karsdorp weten.