Bosz: ‘Traoré heeft zichzelf te kort gedaan, hij speelde geweldig’

Ajax brak zondagmiddag met een 2-1 overwinning op Feyenoord de titelstrijd weer helemaal open en die uitslag was wellicht nog wel wat geflatteerd ook. De Amsterdammers gingen slordig om met de kansen, waarbij vooral Bertrand Traoré een paar uitgelezen mogelijkheden liet liggen. Peter Bosz was na afloop zeer tevreden met het resultaat, al stak het hem ook wel een beetje dat Ajax niet vaker gescoord had.

“We hebben echt grote kansen gehad. Van een 4-0 of 5-0 overwinning had niemand raar opgekeken. Ik vond Ajax geweldig spelen”, reageerde hij na de wedstrijd tegenover FOX Sports. “Achteraf denk ik dat we een punt laten liggen op basis van het doelsaldo. Bertrand Traoré heeft zichzelf te kort gedaan door vandaag niet te scoren, want hij speelde geweldig.”

Aanvoerder Davy Klaassen was het met zijn trainer eens: “We moeten natuurlijk de 3, 4 en 5-0 maken. Dat is het enige wat je ons kunt verwijten. Verder ging het erg goed. Dit was heel lekker. Als we de rest van het seizoen zo spelen, gaan wij in elk geval niet meer verliezen. Dan is het te hopen op nog een misstap van Feyenoord.”