Ziyech: ‘Vandaag was extreem goed, Feyenoord had niets te vertellen’

Ajax slaagde er zondagmiddag in De Klassieker tegen Feyenoord in zijn voordeel te beslissen (2-1). Na het razendsnelle openingsdoelpunt van Lasse Schöne verdubbelde miljoenenaankoop David Neres de voordelige marge van de Amsterdammers tien minuten voor rust op aangeven van Hakim Ziyech. Laatstgenoemde zag de zege van Ajax naar eigen zeggen nooit in gevaar komen.

"Ik heb wel meer goede wedstrijden gespeeld, maar vandaag was wel extreem goed", vertelde Ziyech na afloop van het duel in de Amsterdam ArenA voor de camera van FOX Sports. "Ik denk dat we vanaf minuut een vol erop klapte en dat Feyenoord niets te vertellen had. Je voelt het al heel snel. Het is een combinatie van alles."

Ziyech gaf de beslissende pass voor de 2-0. "Ik zag dat Nelom naar binnenkwam en ik zag dat Neres vrij stond bij de tweede paal. Ik gaf een lage voorzet en hij maakte hem goed af", aldus de middenvelder, die beseft dat Ajax met de zege zijn laatste strohalm heeft gegrepen in de titelrace. De achterstand op koploper Feyenoord bedraagt nu drie punten. "We voelden enorm dat dit onze laatste kans was. We hebben die met beide handen aangegrepen."