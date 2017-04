Vreselijke blunder van Donnarumma kost AC Milan twee punten

AC Milan is er niet in geslaagd om Internazionale te passeren op de ranglijst van de Serie A. De formatie van trainer Vincenzo Montella bleef zondagmiddag op een 1-1 gelijkspel steken tegen Pescara en staat nu met 53 punten op de zevende plaats. Internazionale komt maandag nog in actie tegen Sampdoria.

Pescara hoopte voor het eerst sinds 1981 te winnen van Milan en werd een handje geholpen door de tegenstander, want aanvoerder Gabriel Paletta maakte na twaalf minuten een eigen doelpunt. De verdediger speelde de bal hard terug op Gianluigi Donnarumma en doordat de doelman het leer niet kon controleren, kwam Pescara op voorsprong te staan. Donnarumma stond later beter op te letten bij een kans van Jean-Christophe Bahebeck en zag het na 41 minuten aan de andere kant 1-1 worden. De thuisploeg kreeg de bal de zestien niet uit en daardoor kon Mario Pasalic van dichtbij met een volley scoren.

I Rossoneri hoopten in de tweede helft door te drukken, maar speelden flets en kwamen amper tot kansen. De beste mogelijkheden waren voor Gianluca Lapadula, die na tachtig minuten op de voeten van keeper Vincenzo Fiorillo schoot, en Alessio Romagnoli (paal). Pescara toonde in het grootste gedeelte van het tweede bedrijf de meeste aanvalslust, maar kwam niet verder dan een gevaarlijke vrije trap van Cesare Bovo en een schot van Ahmad Benali, dat in de korte hoek werd gekeerd door Donnarumma.