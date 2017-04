Stand Eredivisie na speelronde 28: Ajax verkleint gat tot drie punten

Ajax heeft de titelstrijd zondagmiddag weer helemaal opengebroken. De Amsterdammers waren in de Klassieker met 2-1 te sterk voor Feyenoord, waardoor de voorsprong nu teruggelopen is tot drie punten. Het eveneens winnende PSV volgt op vijf punten van de Rotterdammers. Onderin was Roda JC Kerkrade de grote verliezer van het weekeinde. Door een ruime nederlaag tegen directe concurrent ADO Den Haag, en de verrassende zege van Go Ahead Eagles op FC Twente, sluiten de Limburgers de speelronde af als hekkensluiter.



Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Feyenoord 28 22 3 3 50 69 2 Ajax 28 20 6 2 40 66 3 PSV 28 19 7 2 36 64 4 FC Utrecht 28 13 8 7 10 47 5 Vitesse 28 12 6 10 9 42 6 AZ 28 10 12 6 7 42 7 FC Twente 28 11 8 9 2 41 8 sc Heerenveen 28 10 7 11 6 37 9 Heracles Almelo 28 9 7 12 -6 34 10 Willem II 28 8 9 11 -7 33 11 PEC Zwolle 28 8 7 13 -20 31 12 FC Groningen 28 6 12 10 -4 30 13 Sparta Rotterdam 28 7 7 14 -15 28 14 NEC 28 7 7 14 -20 28 15 Excelsior 28 5 10 13 -18 25 16 ADO Den Haag 28 7 4 17 -24 25 17 Go Ahead Eagles 28 6 5 17 -21 23 18 Roda JC Kerkrade 28 4 11 13 -25 23