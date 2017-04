Kuyt ‘doodziek’ na Klassieker: ‘Het was gewoon niet goed genoeg vandaag’

Feyenoord hoopte Ajax zondagmiddag de definitieve nekslag toe te dienen in de titelrace, maar de koploper ging betrekkelijk kansloos onderuit in de Amsterdam ArenA (2-1). Aanvoerder Dirk Kuyt baalde van de nederlaag, maar erkende tegelijkertijd dat Feyenoord verdiend zonder punten van het veld afstapte.

"Ik ben er doodziek van. Alles minder dan winst is niet voldoende", vertelde Kuyt na afloop van De Klassieker voor de camera van FOX Sports. Feyenoord keek na amper een minuut spelen reeds tegen een 1-0 achterstand aan na een benutte vrije trap van Lasse Schöne. Ajax nam voorts via David Neres nog in de eerste helft verder afstand van de aartsrivaal.

"Hoe we aan de wedstrijd beginnen en hoe we achter komen, dat kan niet", zei Kuyt over de valse start die het elftal van Giovanni van Bronckhorst kende. "We kunnen er een heel lang verhaal van maken maar het was gewoon niet goed genoeg vandaag. We hebben terecht verloren", aldus de veteraan, die Nicolai Jörgensen en Rick Karsdorp tijdens het duel zag afhaken met blessures. "Dat zit niet mee. Maar ik ben geen excuses aan het zoeken, het was gewoon niet goed."