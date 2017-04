Ontketend ADO passeert Roda na cruciale zege in kelderkraker

ADO Den Haag heeft zondagmiddag zeer goede zaken gedaan in de strijd tegen degradatie. Het elftal van Alfons Groenendijk boekte in het eigen Kyocera Stadion een bijzonder waardevolle overwinning op directe concurrent Roda JC Kerkrade en passeert de Limburgers daarmee op de ranglijst: 4-1. ADO staat nu zestiende in de Eredivisie en geniet een voorsprong van vijf punten op hekkensluiter Go Ahead Eagles, dat later dit weekeinde nog op bezoek gaat bij FC Twente.

ADO legde de basis voor de zege in een sterke eerste helft. Amper één minuut na het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Dennis Higler werd Sheraldo Becker de diepte ingestuurd door Dion Malone, waarna de rappe aanvaller Benjamin van Leer het nakijken gaf met een tegendraads schot in de lange hoek. De doelman van Roda leek daarbij niet geheel vrijuit te gaan, daar de poging van Becker houdbaar leek.



Abdenasser El Khayati benut een strafschop.

De formatie van Groenendijk ondervond daarna weinig weerstand van de bezoekers en zou de voordelige marge een kwartier voor de thee verdubbelen. Na een handsbal van ex-ADO-speler Christian Kum maakte Abdenasser El Khayati geen fout vanaf elf meter: 2-0. Yannis Anastasiou reageerde vrijwel onmiddellijk met het inbrengen van Mohamed El Makrini voor Ognjen Gnjatic, maar die wissel van de oefenmeester leverde aanvankelijk weinig verbetering op voor Roda.

Na de onderbreking beet Roda iets meer van zich af, maar de aanvallende intenties van de ploeg werden al gauw de kop ingedrukt. Mike Havenaar haalde na ruim een uur spelen succesvol de trekker over, nadat Roda er niet in was geslaagd een vrije trap van El Khayati op te ruimen: 3-0. ADO nam voorts gas terug, maar sloeg in de slotfase toch nog voor een vierde maal toe via invaller Guyon Fernandez, die raak kopte op aangeven van Randy Wolters. El Makrini bepaalde de eindstand uiteindelijk op 4-1.