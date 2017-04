Ajax grijpt laatste strohalm en hijgt Feyenoord weer in de nek

Ajax heeft zondagmiddag de achterstand op Feyenoord verkleind tot drie punten. De Amsterdammers waren in een onderling duel veel te sterk voor de grote tegenstrever uit Rotterdam en kwamen in een boeiende Klassieker dankzij een geweldige uithaal van Lasse Schöne al binnen een minuut op voorsprong. David Neres maakte er tien minuten voor rust 2-0 van en daar leek het lang bij te blijven. Michiel Kramer zette de eindstand in de blessuretijd echter op 2-1.

Feyenoord kwam naar Amsterdam om de aartsrivaal de definitieve nekslag toe te dienen, maar de Klassieker had niet veel slechter kunnen beginnen voor de koploper van de Eredivisie. Binnen de minuut mocht Schöne vanaf een meter of dertig aanleggen en zijn zwabberbal vloog via de onderkant van de lat langs Brad Jones. Het vroege uitvallen van Nicolai Jörgensen maakte de horrorstart voor de Rotterdammers compleet en het duurde een minuut of twintig voordat Feyenoord een beetje in de wedstrijd zat.

Een vrije trap van Jens Toornstra dwong André Onana in de korte hoek tot een eerste redding, maar daarna was het weer vooral de thuisploeg die zich weer offensief liet gelden. Schoten van Justin Kluivert, die in de basis begon vanwege het uitvallen van Amin Younes, en Hakim Ziyech konden maar net geblokt worden en ook Bertrand Traoré liet de Feyenoord-defensie schrikken door na een knappe solo hoog over te schieten. Tien minuten verdubbelde Ajax de marge dan toch: Ziyech behield het overzicht na een snelle uitbraak en vond de helemaal vrijstaande Neres, die voor zijn eerste treffer in Amsterdamse dienst tekende.

Lasse Schöne knalde binnen een minuut de 1-0 al binnen.

Na de onderbreking waren de eerste kansen opnieuw voor de thuisploeg. Davinson Sánchez mocht bij een corner vrijwel ongehinderd inkoppen, maar zijn poging smoorde in de Rotterdamse defensie. Kluivert, met een goede steekbal weggestuurd door Ziyech, kreeg vervolgens een aardige mogelijkheid, maar hij koos er, in plaats van zelf te schieten, voor om een poging te doen om Traoré te bereiken. Met nog een halfuur te spelen liet Ajax zich wat inzakken, waardoor het balbezit meer bij de bezoekers kwam te liggen.

De Amsterdammers waren uit de counter echter nog steeds de gevaarlijkste en Traoré gleed na een geweldige steekbal van Ziyech uit voordat hij het Jones lastig kon maken. Ziyech schoot daarna net naast en invaller Abdelhak Nouri kon slechts door een uiterste inspanning van Jones van het scoren afgehouden worden. In de slotfase leek Ajax de ploeg die nog het hardst op zoek was naar een doelpunt en een kopbal van Sánchez kon maar net worden gekeerd door Jones. Terwijl de blessuretijd al aangebroken was viel uit het niets door een knappe uithaal van Michiel Kramer toch nog de 2-1. Feyenoord kwam echter niet meer in de buurt van de gelijkmaker.