Oppermachtig Celtic viert kampioenschap al na hattrick en vijfklapper

Celtic heeft zich voor de 48e keer in de geschiedenis en voor de zesde keer op rij gekroond tot kampioen van Schotland. The Bhoys rekenden zondagmiddag met 0-5 af met Heart of Midlothian en zijn niet meer in te halen door de concurrentie. De voorsprong op Aberdeen bedraagt met nog negen speelronden voor de boeg 25 punten.

Met onder anderen voormalig FC Twente-verdediger Dedryck Boyata in de basis leek Celtic een vliegende start te beleven in het Tynecastle Stadium, maar het doelpunt van Callum McGregor werd vanwege buitenspel afgekeurd. Hierna liet Heart zich gelden, maar doelman Craig Gordon hield onder anderen Isma van scoren af. Na die mogelijkheden opende Scott Sinclair, na een kwart wedstrijd spelen, met een fraai schot de score in Edinburgh: 0-1.

De ex-aanvaller van Manchester City verdubbelde drie minuten later de marge en dus had Celtic de schaapjes al gauw op het droge: 0-2. De groenwitten vergrootten na de verplichte onderbreking de marge, want nadat er opnieuw een treffer was afgekeurd maakte Stuart Armstrong er met een laag en goed gemikt schot 0-3 van. Patrick Roberts en Sinclair kwamen later ook nog op het scorebord terecht.