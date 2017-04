‘Ik heb met Man United gesproken, maar ik kostte 17 miljoen pond’

Damien Duff kan terugkijken op een fraaie loopbaan. De voormalige rechtshalf speelde voor onder meer Chelsea en Newcastle United en won onder andere twee landstitels en de Intertoto Cup. De carrière van de 38-jarige Ier had er echter ook heel anders uit kunnen zien, zo vertelt hij aan de Irish Independent.

Duff maakte zijn profdebuut bij Blackburn Rovers en zou er uiteindelijk zeven seizoenen spelen. Hij verkaste vervolgens naar Chelsea, maar stond toen ook in de belangstelling van Manchester United. “Ik heb een paar keer met United gesproken. Ik hoopte dat de transfer door zou gaan, maar de vraagprijs was toen zeventien miljoen pond. In 2003 was dat nog een massive deal”, aldus de linkspoot.

“Dit is wat er vervolgens gebeurde: Roman Abramovich kocht Chelsea. Daardoor hadden zij het geld en toen kwam de deal rond. Ik heb er een week over nagedacht en toen ik zag aan wat voor team ze wilden bouwen, wist ik dat ik de transfer moest maken”, besluit Duff, die uiteindelijk 121 wedstrijden voor Chelsea speelde. Daarin scoorde hij negentien keer.