‘Als hij zo doorgaat, dan zullen Barcelona en Real zich melden’

Tottenham Hotspur boekte zaterdag een 0-2 zege op Burnley en de doelpunten werden gemaakt door Eric Dier en Heung-Min Son. Harry Kane en Dele Alli, die op de eerste en tweede plaats staan van het topscorersklassement van the Spurs, kwamen dus eens niet op het scorebord terecht. Kane maakte er al negentien in de Premier League en aanvallende middenvelder Alli staat op veertien treffers.

Alli, zeventienvoudig international van Engeland, is met dat doelpuntenaantal een van de weinigen in zijn soort, zo vertelt Terry McDermott in zijn autobiografie Living For The Moment. De 65-jarige oud-middenvelder van onder meer Liverpool en Newcastle United schrijft dat het ras van scorende middenvelders als Steven Gerrard, Frank Lampard en Bryan Robson immers langzaamaan aan het uitsterven is in de voetballerij.

“Je hebt middenvelders nodig die doelpunten maken. Als centrale middenvelder moet je zeker tien doelpunten maken per seizoen en alles wat meer is, is bonus. Kijk eens naar de goals van Alli, wie kan dan nog aan hem tippen? Het is niet alleen een probleem voor de Engelse ploeg, want veel teams hebben er last van. De middenvelders maken heden ten dage te weinig goals, maar Alli is briljant, echt briljant. Hij kan alles”, gaat McDermott verder.

“Hij kan alleen maar beter worden en als hij dat inderdaad wordt, dan zullen Barcelona en Real Madrid zich voor hem melden. Hij is de beste jonge middenvelder die ik in tijden heb gezien.” McDermott baalt er wel van dat Alli voor Tottenham en niet voor Liverpool uitkomt: “Liverpool wist alles van hem en de manager van MK Dons was ook een groot Liverpool-fan. Hoe dan ook: hij zal de komende jaren belangrijk blijven voor Engeland, ook als hij naar bijvoorbeeld Real gaat.”