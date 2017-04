Arsenal krijgt opvallend advies: ‘Hij speelt op de Arsenal-manier’

Het is nog onduidelijk of Arsène Wenger ook volgend seizoen de manager is van Arsenal, maar velen gaan ervan uit dat de clubleiding vanaf het nieuwe voetbaljaar in zee wil gaan met een andere trainer. Charlie Nicholas, die tussen 1983 en 1987 voor the Gunners speelde, ziet in Brendan Rodgers een geschikte coach.

De 55-jarige Schot weet dat de 44-jarige Noord-Ier momenteel bij Celtic onder contract staat, maar vindt dat Arsenal de onderhandelingen aan zou moeten gaan. “Hij verdient een volwassen salaris bij Celtic en dat heeft hij ook verdiend, maar als Arsenal op zoek gaat naar een vervanger van Wenger, dan zou Rodgers in ieder geval op de lijst moeten staan.”

“Hij laat zijn teams op de Arsenal-manier voetballen en met Liverpool had hij waarschijnlijk de Premier League moeten winnen. Hij voldoet volgens mij aan alle eisen. Hij heeft met Celtic ook al twee prijzen gewonnen. Rodgers maakt indruk, hij brengt de juiste energie”, besluit Nicholas bij Sky Sports.