‘Premier League-club mengt zich in strijd om gewilde ‘PSV star’’

De interesse in Santiago Arias lijkt toe te nemen. Fiorentina werd al als mogelijke bestemming voor de rechtsachter genoemd en nu meldt The Sun dat Swansea City eveneens belangstelling heeft voor de 25-jarige Colombiaan.

De boulevardkrant omschrijft Arias als een PSV star en weet dat de back eerder al eens in verband werd gebracht is clubs als Chelsea en Sunderland, maar dat het toen niet tot serieuze onderhandelingen is gekomen. Andy Yiadom van Barnsley is voor manager Paul Clement het alternatief; de Ghanees is net als Arias 25 jaar oud.

Arias komt uit de jeugdopleiding van D La Equidad en maakte daar ook zijn debuut in het betaald voetbal. De inmiddels 31-voudig international stapte in de zomer van 2011 over naar Sporting Portugal en na tien wedstrijden in het eerste elftal van de hoofdstedelingen te hebben gespeeld, vertrok Arias voor 675.000 euro naar PSV.