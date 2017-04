‘De reden dat Arsenal niet meedoet, is dat de halve ploeg tekortkomt’

De transferpolitiek van Arsenal schiet volgens Emmanuel Petit duidelijk tekort. The Gunners hielden jarenlang de hand op de knip, maar trokken afgelopen zomer de portemonnee voor spelers als Shkodran Mustafi en Granit Xhaka. Toch is Petit niet onder de indruk: hij bespeurt een gebrek aan visie bij Arsenal ten opzichte van grotere Europese clubs.

De oud-middenvelder was tussen 1997 en 2000 actief bij Arsenal en won in 1998 de landstitel. Op dit moment staan de Londenaren zesde en de ploeg van Arsène Wenger doet al jaren niet meer tot het eind mee om het kampioenschap. "De reden dat Arsenal niet bovenaan staat en niet strijdt om de grote prijzen, is dat de halve ploeg niet goed genoeg is voor Arsenal. Zo simpel is het", concludeert Petit in gesprek met BT. "Arsène Wenger moet zijn beleid omgooien. Ze hebben veel geld op de bank staan."

"Ik sprak twee weken geleden nog met David Dein (voormalig vicevoorzitter van Arsenal, red.). Het is een rijke club. De lening voor het Emirates Stadium is ook al afbetaald. Arsenal trok dertig tot veertig miljoen pond uit voor spelers als Shkodran Mustafi en Granit Xhaka, maar dat gebeurde niet op de juiste manier. Het waren paniekaankopen", vindt Petit, die ook uitkwam voor AS Monaco, Barcelona en Chelsea. "Ik ben niet onder de indruk van de manier waarop Arsenal zich manifesteert op de transfermarkt. De aanpak van de laatste twee à drie jaar moet omgegooid worden."

Arsenal wekte afgelopen zomer de indruk dat het vlak voor de deadline nog snel wilde toeslaan, merkt Petit op. De voormalig international ziet daarin een verschil met grotere clubs, die al zes maanden tot een jaar van tevoren weten wat ze nodig hebben. "Arsenal moet dus beter reageren op de transfermarkt, maar moet ook het salarisplafond aanpassen. Als dat niet verandert, kunnen ze niet concurreren met de grootste clubs in Europa. Als die twee zaken niet beter worden, wordt het heel moeilijk om topspelers te halen."