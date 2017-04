Zondag, 2 April 2017

PSV en FC Utrecht sturen scouts naar België

Chelsea overweegt Ryan Bertrand terug te halen. In augustus 2014 lieten the Blues de verdediger naar Southampton gaan, waar hij zich heeft ontwikkeld tot stabiele kracht. (The Sun)

Paris Saint-Germain en Arsène Wenger voeren al vijftien dagen gesprekken in het diepste geheim. De trainer van Arsenal is naar verluidt meer dan welkom in Parijs, als hij Londen verlaat. (Canal+)

Scouts van PSV en FC Utrecht zitten zondag op de tribune bij het duel tussen AA Gent en Club Brugge. Ook Manchester United, Chelsea, Atlético Madrid, AS Monaco en Borussia Dortmund sturen een scout naar de Ghelamco Arena. (Sporza) Ook Manchester United, Chelsea, Atlético Madrid, AS Monaco en Borussia Dortmund sturen een scout naar de Ghelamco Arena.

Pech voor Liverpool: Julian Brandt gaat naar Bayern München. De middenvelder voelde veel voor een samenwerking met Jürgen Klopp, maar Bayer Leverkusen heeft een bod van dertig miljoen euro uit Beieren geaccepteerd. (BILD+)

Arsenal gaat in de zomer aankloppen bij Ronald Koeman. Idrissa Gueye maakt in zijn eerste jaar bij Everton grote indruk en de Londenaren willen de middenvelder voor minimaal twintig miljoen euro overnemen. (The Sun)