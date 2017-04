Vrees voor vertrek Tete groeit: ‘Dan gaat hij een andere keuze maken’

Kenny Tete kreeg dinsdag tegen Italië de voorkeur boven onder meer Joël Veltman als rechtsback van Oranje, maar bij Ajax zijn de rollen omgedraaid. Tete speelde dit seizoen slechts drie wedstrijden in de Eredivisie en het is de vraag hoelang hij zich nog wil schikken in die reserverol. Wim Jonk vreest voor een vertrek van de vleugelverdediger.

Volgens de voormalig opleider van Ajax presteert Veltman niet slecht, maar heeft Tete meer potentie. Laatstgenoemde sprak eerder de intentie uit om te slagen bij Ajax, maar Jonk houdt een slag om de arm. "Als het nog een half jaar duurt, wil ik het nog zien. Dan gaat hij toch een andere keuze maken", voorspelt Jonk bij De Tafel van Kees.

"Er wordt aan allerlei kanten aan ze getrokken", weet Jonk. Tafelgenoot Hans Kraay jr. denkt echter niet dat het zover komt. "Hij gaat ook slagen. Tete wordt rechtsback. De strijd met Veltman gaat hij altijd winnen", vermoedt de analist. Het contract van Tete loopt in de zomer van 2018 af.