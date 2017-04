Aubameyang toont masker en moet vrezen: ‘Dan wordt het lastiger…’

Pierre-Emerick Aubameyang wordt mogelijk bestraft door Borussia Dortmund. De aanvaller juichte zaterdag opnieuw met het dragen van een masker, nadat hij al eens een Batman- en een Spiderman-masker had gedragen na een treffer. Het verschil is echter dat Aubameyang dit keer een gesponsord masker van Nike droeg.

De kledingsponsor van Dortmund is concurrent Puma en dat zit algemeen directeur Hans-Joachim Watzke dus niet lekker: “Als het gesponsord was, dan zullen we daar zeker nog eens over moeten praten. Dan wordt het een lastiger verhaal voor Aubameyang”, zei de directeur na afloop. “Het ergerlijke voor mij is ook dat hij er een gele kaart voor kreeg. Het is gewoon dom.”

De actie van Aubameyang werd ook door een hoop voetballiefhebbers niet gepruimd; hem werd arrogantie verweten. “Ik arrogant? Kom op jongens, dit is de manier waar op ik leef! Dit is mijn wereld. Ik ben als een kind dat ervan geniet om te voetballen”, reageerde de Gabonees via zijn eigen Twitter-account. De derby eindigde overigens in een 1-1 gelijkspel.