Botteghin prijst Ajax-collega: ‘Hij kan een grote stap maken’

Eric Botteghin en Davinson Sánchez zijn onder de indruk van elkaars prestaties, dit seizoen. De Zuid-Amerikaanse verdedigers van respectievelijk Feyenoord en Ajax staan zondag tegenover elkaar in Amsterdam. "Ik vind het een hele goede verdediger", vertelt Botteghin over zijn collega van Ajax.

"Hij is jong en als hij zo doorgaat, kan hij een grote stap maken", voorspelt de Braziliaan bij FOX Sports. Sánchez spreekt op zijn beurt lovend over Botteghin. "Hij heeft een voortreffelijk seizoen achter de rug en heeft Feyenoord geholpen. Hij laat gewoon zien dat hij een goede speler is en alles op een rijtje heeft."

Ajax kan zich in de strijd om de landstitel eigenlijk geen puntverlies veroorloven. Bij een zege op Feyenoord slinkt de achterstand tot drie punten. "Het is al een tijdje geleden dat we kampioen waren. We willen de slechte reeks doorbreken en de fans reden geven voor een feestje", geeft Sánchez aan.