Wenger: ‘Oude mensen gaan pas met pensioen als ze doodgaan’

Arsène Wenger peinst er niet over zijn trainerscarrière na dit seizoen stop te zetten. De oefenmeester van Arsenal beschikt over een aflopend contract en heeft nog geen duidelijkheid gegeven over zijn plannen, al speculeren de Engelse media volop over een nieuw contract. Mocht dat er toch niet komen, dan wil Wenger elders aan de slag.

"Ik ga niet met pensioen", maakt de 67-jarige Fransman duidelijk. "Pensioen is voor jonge mensen; oude mensen gaan met pensioen als ze sterven. Ik bekijk nog steeds alle voetbalwedstrijden. Ik vind het nog steeds boeiend. Natuurlijk ben ik nog gretig. De druk op mijn schouders is wat groter dan twintig jaar geleden, maar de drang naar succes is nog even groot."

"Toen ik bij Arsenal terechtkwam, bestond de staf uit zeven mensen. Inmiddels zijn dat er zevenhonderd. Een aandeel kostte toen vierhonderd pond; tegenwoordig ben je achttienduizend pond kwijt. Ik zal er meteen aan toevoegen dat ik geen aandelen bezit", lacht Wenger. De ervaren trainer wordt sterk in verband gebracht met Paris Saint-Germain.