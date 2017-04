Hiddink kon naar Leicester: ‘Ik reageerde: ’Waarom probeer je dat niet?‘’

Guus Hiddink heeft bevestigd dat Leicester City geïnteresseerd was in zijn diensten. Na het ontslag van Claudio Ranieri in februari werd de Nederlander veelvuldig genoemd als potentiële opvolger, maar Hiddink zag het niet zitten. Hij adviseerde Leicester om assistent-trainer Craig Shakespeare het vertrouwen te geven.

Leicester volgde dat advies op en dat bleek een gouden zet. Shakespeare won zijn eerste vier competitiewedstrijden en loodste de landskampioen naar de huidige dertiende plek in de competitie. Bovendien is Leicester nog actief in de Champions League. "Om heel helder te zijn: ik heb niet persoonlijk gesproken met Leicester. Maar je weet hoe het gaat. Ik ben indirect gevraagd door de club en ik zei 'nee'", verklaart Hiddink aan the Times.

"Als je hebt besloten om Claudio Ranieri te ontslaan, waarom zou je dan niet doorgaan met de tweede man?", vraagt de voormalig Oranje-bondscoach zich af. "Shakespeare kent de club en de spelers. 'Waarom probeer je dat niet? Je zult zien wat er dan gebeurt', zei ik. Gelukkig zat ik goed. Liverpool had geen idee wat het overkwam (in de eerste wedstrijd van Shakespeare, red.). Binnen de kortste keren stond het al 2-0. Vijf dagen later won Leicester bij Hull City. Het degradatieprobleem was binnen vijf dagen opgelost."