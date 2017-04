‘Ik denk niet dat Bosz Traoré laat vallen voor de Klassieker’

Bertrand Traoré lijkt de meest logische vervanger van Kasper Dolberg in de punt van de aanval bij Ajax. Een basisplaats voor de huurling van Chelsea zou betekenen dat Justin Kluivert op de rechterflank begint tegen Feyenoord. Commentator Arno Vermeulen denkt dat Peter Bosz inderdaad voor die opties kiest.

Traoré verving Dolberg twee weken geleden al in de uitwedstrijd tegen Excelsior. De Burkinees speelde geen gelukkige wedstrijd en Ajax verspeelde twee punten. "Toch denk ik niet dat hij Traoré laat vallen", zegt Vermeulen tegen de NOS. "Ik denk niet dat Bosz warm of koud wordt van de kritiek van de media en supporters op Traoré."

In dat geval staat de jonge Kluivert vermoedelijk tegenover Miquel Nelom van Feyenoord. "Ik denk dat ze dat bij Ajax graag zien. Het alternatief voor Traoré is Mateo Cassierra, maar die heeft tot nu toe nog niet kunnen overtuigen in het eerste elftal." De Klassieker begint om 14.30 uur; Feyenoord heeft een voorsprong van zes punten op de ranglijst.