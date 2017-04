Hahn: ‘Daar baalde Ron Jans een beetje van, ik vind het een mooie gozer’

Warner Hahn kreeg zaterdagavond een warm ontvangst bij PEC Zwolle. De sluitpost, die dit seizoen door Feyenoord aan stadsgenoot Excelsior is uitgeleend, verdedigde in 2014/15 op tijdelijke basis het doel van de Zwollenaren. Het was misschien wel het beste seizoen tot dusver van de doelman.

Na afloop van het 1-1 gelijkspel praatte Hahn bij met PEC-coach Ron Jans. "Hij had me vanochtend ook al een smsje gestuurd", vertelde de doelman tegen het Algemeen Dagblad. "'Succes, maar niet teveel', stond erin. Na afloop complimenteerde hij me met mijn redding in de slotfase, op een schot van Queensy Menig."

"Daar baalde-ie ook wel een beetje van. Ik vind het een mooie gozer. Ik heb heel prettig met hem samengewerkt." Hahn werd na zijn verdienstelijke jaar in Zwolle door de fans van PEC tot Speler van het Jaar uitgeroepen. PEC eindigde op een zesde plaats en bereikte de bekerfinale, die echter verloren ging.