‘Ik heb hier acht jaar gespeeld, dan is het wel even slikken als je weg moet’

Luciano Slagveer vertrekt na dit seizoen transfervrij bij sc Heerenveen. Een optie op een langer verblijf in het aflopende contract van de aanvaller wordt niet gelicht. Slagveer zag de mededeling van de noorderlingen enigszins aankomen.

"Ik had het wel een beetje zien aankomen", vertelde de aanvaller in gesprek met FOX Sports, na de 4-1 nederlaag tegen Heracles Almelo. "Maar ik heb hier acht jaar gespeeld, dan is het wel even slikken als je weg moet. Maar ik denk dat ik ook wel toe ben aan een nieuwe stap. Wat verfrissing voor mezelf en mijn carrière. Naar het binnen- of buitenland? Dat maakt me niet uit."

De 23-jarige Slagveer is bezig aan zijn vijfde seizoen in Friese dienst. Tot dusver speelde hij 128 officiële wedstrijden voor Heerenveen, waarin hij 24 keer scoorde en zeventien assists gaf. Dit seizoen moet de voormalige jeugdinternational veelal genoegen nemen met een reserverol onder trainer Jurgen Streppel. In 23 Eredivisieduels was hij 3 keer trefzeker.