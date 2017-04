Hendrix heeft mooi gebaar voor PSV-fans: ‘Ze hebben me volop gesteund’

Jorrit Hendrix kreeg zaterdag na een lange periode als reserve weer eens een kans in de basis. Met de middenvelder in de eerste elf won PSV de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam met 0-2. Na afloop gooide hij zijn wedstrijdshirt in het vak met de Eindhovense fans.

"De fans hebben me volop gesteund, ook op momenten dat ik niet speelde. Vandaar dit gebaar", vertelde Hendrix aan het Eindhovens Dagblad. "Ik was blij met mijn basisplek en als het dan zo loopt, hoop je natuurlijk op meer. De komende weken gaan we er samen alles aan doen om in ieder geval voor de tweede plek te gaan."

Hendrix stond aan de aftrap omdat trainer Phillip Cocu het niet verstandig vond om Andrés Guardado al op te stellen. Laatstgenoemde kwam terug met een blessure en de oefenmeester weet dat zijn selectie een zware periode tegemoet gaat.