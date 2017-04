Cocu geniet van PSV'er: 'Hij wilde elke dag trainen, maar dat kon niet'

Jürgen Locadia scoorde zaterdag in de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam (0-2) voor het eerst dit seizoen in de Eredivisie en vierde die treffer uitgebreid. De aanvaller van PSV rende na zijn treffer in de 21e minuut naar de kant waar alle wisselspelers klaar stonden om hem te feliciteren. "Iedereen heeft mij zeer geholpen."

Locadia raakte eind augustus geblesseerd en maakte pas in februari zijn rentree. "Het is loon na hard werken", vertelde de aanvaller in gesprek met de NOS. "Na zeven maanden eindelijk mijn rentree in de basis. Mooier kan je dat niet belonen. Voor mijn gevoel ging de bal er ook mooi in, maar ik moet het nog terugzien."

Locadia kwam eerder tot invalbeurten tegen Feyenoord, Roda JC Kerkrade en VItesse. "In het begin was het moeilijk. Ik was best wel depressief. Ik zat thuis en kon niks doen. Later ga je naar het stadion om te kijken hoe PSV speelt. Dan zie je dat het niet zo goed gaat. Dat doet wel iets met je."

Gaandeweg kreeg Locadia meer zelfvertrouwen en na zijn blessure voelt hij zich sterker. "Ik waardeer het voetbal meer dan voorheen. Op het trainingsveld staan is eigenlijk al een eer voor mij. Om weer te trainen en met de jongens te lachen. Tijdens mijn blessure zat ik thuis om me heen te kijken."

Phillip Cocu is blij dat hij weer een beroep kan doen op Locadia. "Voor hem persoonlijk is het heerlijk om zo terug te komen na lang blessureleed. Dit is zijn eerste langdurige blessure geweest. Hij leeft voor voetbal. Hij wilde elke dag trainen, maar dat kon niet. En dan kreeg hij ook nog een terugslag. Maar die ervaring neemt hij mee. Hij komt sterker uit deze periode."