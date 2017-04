Levende legende wordt nieuwe manager van Arsenal

Eden Hazard wordt in verband gebracht met een transfer naar Real Madrid, maar de Belg zegt zich goed te voelen bij Chelsea. Zijn contract loopt nog door tot medio 2020 in Londen. (Het Nieuwsblad)

Everton, Newcastle United en West Ham United willen Arsenal ruim dertien miljoen euro betalen voor Calum Chambers. De verdediger maakt dit seizoen indruk in het tenue van zijn tijdelijke werkgever Middlesbrough. (The Sun)