‘Als de koning het vraagt, dan word ik bondscoach van Nederland’

Ron Jans vindt zichzelf geen serieuze kandidaat om bondscoach te worden. De bij PEC Zwolle vertrekkende oefenmeester hoopt dat Louis van Gaal voor een derde termijn bij het Nederlands elftal gaat. "Dat is de beste keus. Ik ben wel een fan van hem."

Jans zal alleen in één uitzonderlijk geval Danny Blind als bondscoach willen opvolgen. De enige die hem kan overhalen, is de koning. "Als hij het vraagt, dan ga ik", zo verzekerde de trainer aan de NOS. "Ik vind het wel leuk dat mijn naam wordt genoemd, maar ik neem het niet serieus. Ik zie het als een blijk van waardering, meer niet."

Jans komt naar eigen zeggen niet in aanmerking voor het bondscoachschap. "Mijn cv is onvoldoende voor bondscoach. Dat is de belangrijkste voetbalfunctie in Nederland en dan moet je in de top hebben gespeeld en met topspelers hebben gewerkt. Als er 28 mensen afzeggen, dan kom ik misschien aan de beurt, maar ik denk niet dat het gaat gebeuren."

Jans treedt na dit seizoen in dienst bij de KNVB, als hoofddocent voor de cursus Coach Betaald Voetbal. De 58-jarige trainer liet afgelopen winter de Zwolse clubleiding weten zijn aflopende contract niet te verlengen. Jans gaat samen met Leon Vlemmings de vernieuwde opleiding UEFA Pro/Coach Betaald Voetbal een gezicht geven.