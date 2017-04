Uitstekende Casillas voorkomt overwinning van Benfica in topduel

De krachtmeting tussen Benfica en FC Porto heeft zaterdagavond geen winnaar opgeleverd. De ontmoeting tussen de kampioenskandidaten in Lissabon eindigde in een 1-1 gelijkspel, door treffers van Jonás Gonçalves en Maxi Pereira. Benfica blijft zodoende de dans leiden in de Liga NOS, met één punt meer dan FC Porto en nog zeven duels te gaan. Het doelsaldo van de teams is vrijwel identiek.

Benfica startte zeer furieus aan de wedstrijd en dat resulteerde al na enkele minuten in de 1-0. Na een overtreding van Felipe Augusto op Jonás schoot laatstgenoemde de bal vanaf elf meter hard door het midden. FC Porto slaagde er pas vanaf de twintigste minuut in om echt tegenstand te bieden, maar het scorebord kwam voor rust niet meer in beweging. Het meeste gevaar van de bezoekers was afkomstig van de grillige Yacine Brahimi, die Ederson onder meer met een vrije trap op de proef stelde. Bij Benfica liet Luisao nog een goede kans op de 2-0 liggen: de kopbal van de verdediger ging over.

FC Porto kwam vier minuten na rust op gelijke hoogte. Maxi Pereira pikte een rebound op en schoot het leer in de hoek: 1-1. Beide teams speelden vol op de aanval, zoekend naar een tweede doelpunt. Jonás leek na een goede combinatie met Kostas Mitroglou en Eduardo Salvio voor de 2-1 te zorgen, maar Iker Casillas verrichtte een uitstekende redding. Het goede spel van Benfica, dat veel beter speelde dan de fase waarin men op voorsprong stond, werd niet met een tweede doelpunt beloond. Ruim 64.000 toeschouwers in het Estádio da Luz zagen hoe Casillas zowel Mitroglou als Luisao van het scoren afhield en daarmee zijn team een belangrijk resultaat bezorgde.