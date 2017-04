PSG deelt Monaco mentale tik uit en pakt Coupe de la Ligue

Paris Saint-Germain heeft zaterdagavond beslag weten te leggen op de Coupe de la Ligue. Het elftal van Unai Emery rekende in het Stade des Lumières overtuigend af met AS Monaco en won zo voor het vierde seizoen op rij het tweede Franse bekertoernooi: 1-4. Thomas Lemar scoorde nog wel tegen namens Monaco, maar de koploper van de Ligue 1 was uiteindelijk niet opgewassen tegen het aanvalsgeweld van de hoofdstedelingen.

PSG kende een droomstart in Lyon. Ángel Di María werd na amper vier minuten spelen weggestoken door Marco Verratti, waarna de Argentijn Julian Draxler in de gelegenheid stelde om eenvoudig voor de 0-1 te tekenen. Monaco kwam er aanvankelijk niet aan te pas, maar de Monegasken kwamen naarmate het duel vorderde beter in hun ritme. Nadat João Moutinho eerder nog een waarschuwingsschot had gelost namens de succesformatie van Leonardo Jardim, werd de score op het half uur alsnog genivelleerd.

Lemar verschalkte doelman Kevin Trapp met een verwoestende uithaal van net buiten het strafschopgebied en bracht de stand zo weer in evenwicht: 1-1 Edison Cavani kreeg niet veel later een goede mogelijkheid om PSG opnieuw aan de leiding te brengen, maar doordat zijn volley onschadelijk werd gemaakt door Danijel Subašic, leek het scorebord niet meer in beweging te komen in de eerste helft. Het tandem Draxler-Di María bepaalde op slag van rust echter toch nog anders. Ditmaal fungeerde Draxler als aangever en gaf Di María het beslissende tikje: 1-2.

PSG kwam vervolgens furieus uit de kleedkamer en verdubbelde vlak na rust op weergaloze wijze de voordelige marge. Verratti slingerde het leder met de buitenkant van de voet richting Cavani, waarna de Uruguayaanse spits Subašic kansloos liet met een snoeiharde volley: 1-3. Aan de overkant werd toptalent Kylian Mbappé uit de wedstrijd gespeeld door Thiago Silva. PSG bleef vervolgens betrekkelijk eenvoudig op de been en zag de overwinning niet meer in gevaar komen. Cavani maakte er in de slotfase zelfs nog 1-4 van.