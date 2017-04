Dubbelslag Dzeko voldoende voor Roma; Lazio ontsnapt bij Sassuolo

AS Roma weigert de jacht op zijn eerste Scudetto sinds 2001 te staken. De Romeinen rekenden zaterdagavond zonder Kevin Strootman in eigen huis eenvoudig af met Empoli (2-0) en naderen koploper Juventus daarmee tot op vijf punten. Juve wacht later dit weekeinde nog de zware uitwedstrijd bij Napoli. Lazio won eerder op de avond ternauwernood van Sassuolo (1-2).

AS Roma - Empoli 2-0

Empoli won in de Serie A nog nooit op bezoek bij AS Roma en ook zaterdagavond viel er weinig te halen in het Stadio Olimpico voor het team van Giovanni Martusciello. De thuisploeg deelde de lakens uit in de openingsfase en kwam na twaalf minuten spelen aan de leiding via Edin Dzeko. De Bosnische spits drukte succesvol af na een hoekschop van Antonio Rüdiger en tekende zo voor zijn 22e competitietreffer van dit seizoen. Dzeko komt daarmee op de topscorerslijst op gelijke hoogte met Andrea Belotti van Torino.

De bezoekers slaagden er vervolgens lange tijd in Roma van scoren af te houden, maar moesten op het uur alsnog voor de tweede keer capituleren. Diego Perotti slingerde de bal op het hoofd van Mohamed Salah, waarna de Egyptenaar Dzeko de kans bood zijn tweede doelpunt van de avond te maken: 2-0. Roma kreeg in het laatste half uur diverse mogelijkheden op een derde goal, maar de ploeg van Luciano Spalletti had het vizier niet op scherp staan.

Sassuolo - Lazio 1-2

Lazio leek een relatief eenvoudige avond tegemoet te zien tegen Sassuolo, dat zijn vijf laatste wedstrijden voor eigen publiek verloor. De ploeg van Simone Inzaghi, die als gewoonlijk in zijn basiselftal een plekje had ingeruimd voor Stefan de Vrij en Wesley Hoedt, kende echter een valse start en keek na een klein half uur spelen tegen een achterstand aan. Domenico Berardi mocht aanleggen vanaf elf meter na een overtreding van doelman Thomas Strakosha en tekende overtuigend voor de 1-0.

Lazio had het lastig met de laagvlieger, maar werd op slag van rust bij de hand genomen door Felipe Anderson. De Braziliaanse balvirtuoos had een fraaie steekpass in huis op Ciro Immobile, die vervolgens uit een lastige hoek wist te scoren. Na de onderbreking hield Sassuolo lang gelijke tred met bezoekers, maar zeven minuten voor tijd ging het door een eigen doelpunt van Francesco Acerbi alsnog mis voor de thuisploeg. Timo Letschert zat negentig minuten op de bank bij Sassuolo.