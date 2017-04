Heracles mag weer hopen op Europees voetbal na ruime zege

Heracles Almelo lijkt definitief afstand te hebben genomen van de gevarenzone in de Eredivisie en mag nu zelfs weer serieus hopen op Europees voetbal. Het elftal van John Stegeman boekte zaterdagavond in eigen huis een ruime overwinning op sc Heerenveen en stijgt daarmee naar een negende plaats op de ranglijst: 4-1. Heerenveen kwam nog wel op voorsprong via Reza Ghoochannejhad, maar Heracles rechtte nadien de rug en veegde uiteindelijk de vloer aan met de Friezen.

Het publiek in het Polman Stadion kreeg een aantrekkelijke openingsfase voorgeschoteld. Jurgen Streppel had in zijn basiselftal opnieuw geen plekje ingeruimd voor Martin Ödegaard, maar ook zonder de Noorse groeibriljant kende Heerenveen een voortvarende start. Een overtreding van Mike te Wierik op Pelle van Amersfoort werd door scheidsrechter Martin Kerkhof bestraft met een strafschop, waarna clubtopscorer Ghoochannejhad de bezoekers vanaf elf meter aan de leiding bracht: 1-0.

Heerenveen leek op rozen te zitten, maar Heracles toonde karakter en kantelde het duel in een tijdsbestek van slechts twintig minuten volledig. Brandley Kuwas stelde eerst Reuven Niemeijer in de gelegenheid om de gelijkmaker tegen te touwen te schieten, waarna Samuel Armenteros halverwege de eerste helft uit een vrije trap zelfs voor de 2-1 tekende. De thuisploeg pakte voorts onmiddellijk door en verdubbelde de voordelige marge nog binnen het half uur via Kuwas.

Heerenveen kreeg amper vijf minuten na het derde doelpunt van Heracles een nieuwe tegenvaller te verwerken. Jerry St. Juste beging op de vijandelijke helft een roekeloze overtreding op Robin Gosens en kon vroegtijdig inrukken met zijn tweede gele kaart van de avond. Streppel reageerde met het inbrengen van verdediger Wout Faes, die binnen de lijnen werd gebracht voor Ghoochannejhad, maar de achttienjarige Belg kon niet voorkomen dat Kristoffer Peterson het kwartet voor Heracles op slag van rust completeerde.

Heracles liet na de score in het tweede bedrijf verder uit te breiden. De Heraclieden doken zo nu en dan nog wel gevaarlijk op voor het doel van Erwin Mulder, maar de keeper van Heerenveen slaagde erin zijn doel schoon te houden na de onderbreking. Heracles nadert Heerenveen door de zege tot op drie punten en lijkt in elk geval niet meer achterom te hoeven kijken. De voorsprong op nummer zestien Roda JC Kerkrade is nu opgelopen tot twaalf punten.