Atlético Madrid maakt geen fout in Málaga en overnacht op plek drie

Atlético Madrid heeft Sevilla zaterdagavond duidelijk huiswerk voor de zondag meegegeven. De ploeg van Diego Simeone was op bezoek bij Málaga met 0-2 te sterk voor de nummer zestien van LaLiga en sleepte zodoende de zeventiende overwinning van het seizoen binnen. Atlético wipt daardoor voorlopig over Sevilla heen, dat zelf vroeg op de zondagmiddag Sporting Gijón op bezoek krijgt.

Erg sprankelend was het spel niet dat Atlético in de eerste helft op de mat legde en dat was deels te danken aan de thuisploeg, die er fel bovenop zat. De 0-1 na bijna een half uur spelen kwam dan ook behoorlijk uit het niets: Fernando Torres leek zich goed vrij te draaien, maar verloor in dat proces echter wel de bal. Koke was er echter als de kippen bij om zich op de losse bal te storten en hij faalde niet oog in oog met Carlos Kameni.

Na de onderbreking liet Atlético zich opnieuw inzakken, met het doel om via de counter gevaar te stichten. Het balbezit was zodoende voor Málaga, dat er echter niet in slaagde het Jan Oblak heel moeilijk te maken. Met nog een kwartier te gaan gooiden los Colchoneros het duel definitief in het slot: Antoine Griezmann combineerde in de zestien met Filipe Luís, waarna de Braziliaan koelbloedig afrondde.