PSV passeert Ajax en wacht geduldig op resultaat Klassieker

PSV overnacht als nummer twee van de Eredivisie. Het team van Phillip Cocu ging in het bekertoernooi nog onderuit op Het Kasteel, maar kende zaterdagavond weinig problemen in de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam in de competitie: 0-2. Jürgen Locadia, die voor het eerst sinds 28 augustus 2016 een basisplek had, was belangrijk met het openingsdoelpunt. Marco van Ginkel bepaalde de eindstand. PSV heeft een punt meer dan Ajax en wacht geduldig het resultaat van de Klassieker van zondag af.

Sparta vierde het 129-jarig bestaan, maar een gelukkige verjaardag werd het niet. PSV kende in de eerste helft weinig moeite met Sparta en liep uit naar een 0-2 voorsprong. De Eindhovenaren combineerden in de openingsfase vlot op de vijandelijke helft. Dat resulteerde in een schot van Luuk de Jong dat een prooi was voor Roy Kortsmit, terwijl Locadia over mikte. Sparta liet zich in het eerste kwartier evenmin onbetuigd. Halverwege de eerste helft was het desondanks raak voor PSV.

Locadia opende de score op fraaie wijze. Na een hoekschop kwam de afvallende bal een meter of 25 van het doel terecht bij de aanvaller. Locadia haalde met succes uit in de linkerhoek: 0-1. Hij werd de eerste speler van PSV die in de laatste vijf seizoenen tot scoren kwam. Sparta legde vervolgens veel strijd aan de dag. Het team van Alex Pastoor zocht gepassioneerd naar de gelijkmaker. Jeroen Zoet had weinig moeite met een schot van Ryan Sanusi, maar blunderde even later door een bal van zijn voet te laten springen nadat hij uitkwam.

Ryan Sanusi in duel met Davy Pröpper.

Cabral weigerde te profiteren van de misser en schoot in het zijnet. Een grote fout aan de overzijde werd wel afgestraft. De jonge verdediger Rick van Drongelen liet zich kinderlijk eenvoudig van de bal zetten door Van Ginkel, die zijn opponent vervolgens uitspeelde en Kortsmit verschalkte. Kort na rust volgden kansen voor Luuk de Jong en Jetro Willems. PSV was dreigend en zette later in de tweede helft nog eens aan.

Locadia knalde met zijn linkerbeen vanaf zestien meter richting doel; Kortsmit strekt zich en voorkwam het tweede doelpunt van de PSV'er. Even later trof diezelfde Locadia de paal, nadat hij de bal van Spartaan Denzel Dumfries in de voeten kreeg. De arbitrage onder leiding van Danny Makkelie floot ten onrechte voor buitenspel. Het was in een fase waarin Sparta wat sterker oogde en de aansluitingstreffer mogelijk was. Die kwam er echter niet en in de slotfase had PSV de controle. De ploeg van Cocu speelde het duel rustig uit.