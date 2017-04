PEC bijna akkoord met opvolger Jans: ‘Zitten in afrondende fase’

PEC Zwolle, dat zaterdagavond gelijkspeelde tegen Excelsior, moet door het nakende vertrek van Ron Jans op zoek naar een nieuwe trainer en John van ’t Schip lijkt de favoriet te zijn voor de vrijgekomen functie. Technisch directeur Gerard Nijkamp wil niet zo ver gaan dat hij een naam noemt, maar geeft wel aan dat er spoedig witte rook kan worden verwacht.

“We zitten in de afrondende fase van het hele proces, zoals ze dat zo mooi noemen. Ik verwacht dat wij begin volgende week naar buiten gaan treden over wie Ron gaat opvolgen volgend seizoen”, liet hij weten aan FOX Sports. “Dat is altijd mooi hè, dat spel. Wie gaat het worden, wie valt af. We doen er allemaal aan mee. Maar wij weten waar we mee bezig zijn. Laat iedereen maar. Wij gaan het doen zoals ik het net aangaf en dat gaat begin volgende week gebeuren.”

Nijkamp wil, voordat hij een naam bekend maakt, er helemaal uit zijn met de kandidaat en kan dus ook nog niet bevestigen of het daadwerkelijk om Van ’t Schip gaat. De meest recente werkgever van de oud-Ajacied was Melbourne City, waar hij begin dit jaar vertrok.