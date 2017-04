De Ligt: ‘Irritant als mensen je gaan troosten, zoiets kan gebeuren’

Matthijs de Ligt beleefde bij het Nederlands elftal in de nederlaag tegen Bulgarije niet het debuut waar hij op gehoopt had. De jonge Ajacied kon bijna een week later wel met een zekere nuchterheid terugkijken op die wedstrijd in Sofia.