Excelsior toont karakter en pakt waardevol punt in Zwolle

De degradatiekraker tussen PEC Zwolle en Excelsior heeft zaterdagavond geen winnaar opgeleverd. Django Warmerdam bracht PEC voor eigen publiek aan de leiding met een fraai afstandsschot, maar een treffer van Luigi Bruins zorgde ervoor dat beide elftallen uiteindelijk genoegen moesten nemen met een gelijkspel: 1-1. PEC staat nu met 31 punten op een elfde plaats in de Eredivisie en behoudt zo zijn voorsprong van zes punten op Excelsior.

PEC bleef ongeslagen in vijf van zijn laatste zeven wedstrijden in de Eredivisie en het mocht dan ook geen verrassing heten dat het keurkorps van Ron Jans de bovenliggende partij was in de openingsfase. Excelsior werd vastgezet op eigen helft en moest na een klein half uur spelen uiteindelijk het hoofd buigen voor de aanvalsdrift van de thuisploeg. Warmerdam beproefde zijn geluk op een meter of twintig van het doel en gaf Warner Hahn voorts het nakijken met een fraai schot: 1-0.

Daarmee leek PEC op rozen te zitten, maar de thuisploeg kon niet lang genieten van zijn voorsprong. Amper tien minuten na het doelpunt van Warmerdam trok Bruins met een schuiver de stand alweer gelijk namens Excelsior, dat tot dat moment weinig in te brengen had in het MAC³PARK Stadion. Beide teams kregen in de slotfase van het eerste bedrijf vervolgens nog een goede kans op een tweede treffer, maar doordat pogingen van Danny Holla en Stanley Elbers het aluminium teisterden, bleef de stand onveranderd.

Na de onderbreking gebeurde er aanvankelijk niet veel voor beide doelen. Excelsior-trainer Mitchell van der Gaag poogde zijn team halverwege de tweede helft van nieuw elan te voorzien met het inbrengen van Nigel Hasselbaink en die wissel sorteerde bijna onmiddellijk het gewenste effect. De invaller zette Milan Massop aan het werk, maar Ouasim Bouy voorkwam met een uiterste krachtsinspanning dat Elbers kon scoren. In de slotfase kreeg Hasselbaink zelf ook nog een mogelijkheid om Excelsior de zege te bezorgen, maar de aanvaller vond Mickey van der Hart op zijn weg, waardoor het treffen onbeslist eindigde.