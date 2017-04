Remisekoningen AZ en Groningen schieten weinig op met nieuw punt

AZ en FC Groningen hebben elkaar zaterdagavond in evenwicht gehouden. In Alkmaar had de ploeg van John van den Brom het overwicht, maar doelpunten vielen er niet: 0-0. Voor beide clubs was het alweer gelijkspel nummer twaalf in de competitie, waarmee ze alle andere Eredivisionisten voorblijven. AZ blijft vijfde staan, terwijl Groningen de elfde plek op doelsaldo overneemt van PEC Zwolle.

Alireza Jahanbakhsh moest plaatsnemen op de tribune, omdat hij 's middags te laat was gekomen voor het eten. Zonder de Iraniër in de voorhoede wist AZ in de eerste helft voldoende kansen te creëren. Groningen kwam zwak voor de dag en mocht van geluk spreken dat er voor rust nog niet gescoord was. Al binnen vier minuten was AZ dichtbij. Een ketser van Tom Hiariej stelde Ridgeciano Haps in staat om de bal op de pikken. De back passeerde doelman Sergio Padt en bracht de bal voor vanuit een lastige hoek, maar Samir Memisevic kon voorkomen dat Joris van Overeem het leer binnenwerkte.

Diezelfde Van Overeem legde de bal even later terug op de vrijstaande Stijn Wuytens, die over de bal heen maaide. AZ trok fel van leer in de openingsfase en meldde zich ook via Dos Santos, wiens inzet via een Gronings been over het doel van Padt vloog. AZ was echter ook slordig in het spel en kon niet voorkomen dat Mimoun Mahi na 26 minuten een uitgelezen kans kreeg. Een reflex van Tim Krul voorkwam een doelpunt van de clubtopscorer van de bezoekers. Op slag van rust moest Fred Friday eigenlijk de openingstreffer maken, maar hij leverde oog in oog met Padt een zwakke poging af.

De doelman pakte vervolgens ook een inzet van Wuytens en de daaropvolgende rebound van Mats Seuntjens. Zodoende bleef Groningen overeind in het eerste bedrijf. Er was voor de supporters voldoende reden tot optimisme in de tweede helft, maar het lukte AZ toch niet om de ban te breken. Namens Groningen, dat ook na rust geen onuitwisbare indruk achterliet, was Ruben Jenssen dicht bij een treffer. Krul lag al op de grond toen de middenvelder kwam aanstormen, maar hij schoot over. In een fletse slotfase waren er relatief weinig kansen aan weerszijden. Padt voorkwam nog een doelpunt van Wout Weghorst.