Jong AZ wordt zonder te spelen kampioen en gaat naar Jupiler League

Jong AZ is het volgende beloftenelftal dat volgend seizoen in de Jupiler League te zien zal zijn. De talenten uit Alkmaar kwamen zaterdagavond weliswaar niet zelf in actie, maar konden toch het kampioenschap van de Tweede Divisie vieren. Concurrent De Treffers speelde gelijk tegen BVV Barendrecht en kan zodoende AZ niet meer achterhalen.

De Alkmaarders dachten eerder deze week al kampioen te worden, maar Alexander Büttner gooide toen met een laat doelpunt roet in het eten. Zaterdagavond kwam het er dankzij puntverlies van de concurrentie toch nog van. De Treffers vertrokken met een 2-2 gelijkspel uit Barendrecht en hebben niet meer genoeg wedstrijden voor de boeg om langszij te komen.

Het team van Martin Haar was dit seizoen veel te sterk voor de concurrentie en liep in de gehele jaargang slechts twee keer tegen een nederlaag aan. De geplande kampioenswedstrijd tegen VVSB op zondag kan zodoende al van tevoren beginnen met een groot feest. Jong AZ wordt na Jong Ajax, Jong PSV en Jong FC Utrecht het vierde beloftenteam dat volgend seizoen in de Jupiler League te zien zal zijn.