Sampaoli ‘heeft ongelooflijk oren’ naar Oranje: ‘Dat zou ik zeker proberen’

Jorge Sampaoli heeft volgens FOX Sports 'ongelooflijk oren' naar het bondscoachschap van het Nederlands elftal. De Argentijn is op dit moment werkzaam voor Sevilla, waar zijn contract afloopt in de zomer van 2018. De succesvolle trainer kan bijtekenen en wordt ook genoemd bij Barcelona, maar zou dus ook zijn interesse in Oranje kenbaar hebben gemaakt.

Sampaoli was tussen 2012 en 2016 bondscoach van Chili. Hij reikte op het WK 2014 tot de achtste finales; een jaar later won de oefenmeester de Copa América. Ronald de Boer zou zijn komst bij Oranje toejuichen. "Dat zou ik zeker proberen. Wat hij doet is geweldig. Ik wil dat graag zien. Langs de kant is het misschien een gek, maar die man brengt veel teweeg in zo'n ploeg."

De Boer noemt Sampaoli een 'workaholic'. Hij is onder de indruk van de werklust die de trainer overbrengt op zijn ploegen. "Toen ik ze zag tegen Real Madrid voor de Europese Supercup, dacht ik: die gaan wat presteren dit seizoen." Op dit moment staat Sampaoli met Sevilla op de derde plek in LaLiga.