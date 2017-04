Van Persie staat op voor Fenerbahçe met recordaantal Nederlanders

Robin van Persie heeft Fenerbahçe zaterdag behoed voor een nieuwe tegenslag. De ploeg van Dick Advocaat leek met 0-0 te remiseren bij nummer negen Kardemir Karabükspor, maar Robin van Persie maakte zes minuten voor tijd het enige doelpunt van de wedstrijd. Eerder op de zaterdag ging nummer twee Istanbul Basaksehir met 2-1 onderuit bij Akhisar Belediyespor, waardoor koploper Besiktas het gat kan uitbreiden tot vijf punten.

Kardemir Karabükspor - Fenerbahçe 0-1

Advocaat koos voor een basisopstelling met Van Persie, Jeremain Lens en Gregory van der Wiel. Voor het eerst in de clubgeschiedenis stonden er drie Nederlanders vanaf het eerste fluitsignaal op het veld in een competitieduel van de Turkse grootmacht. Een goede wedstrijd speelde Fenerbahçe niet, maar Van Persie leverde de club vlak voor tijd toch drie punten op. Fabiano knalde de bal richting de spits, die vrijstond in het zestienmetergebied en beheerst afrondde. Daardoor overnacht Fenerbahçe op de derde plek.

Akhisar Belediyespor - Istanbul Basaksehir 2-1

Voor de hoogvlieger ging het volledig mis in de vierde minuut van de blessuretijd. Sokol Cikalleshi van Belediyespor kreeg de bal op de rand van het strafschopgebied fortuinlijk voor de voeten en haalde verwoestend uit. Daarmee bepaalde de invaller de eindstand op 2-1. Zijn ploeg was na een klein uur al op voorsprong gekomen, toen Ricardo Vaz Tê werd bediend door Miguel Lopes en de bal beheerst achter keeper Volkan Babacan werkte. Basaksehir kwam op gelijke hoogte via Yalcin Ayhan, die fraai binnenkopte na een hoekschop. Omdat het nog 2-1 zou worden, heeft Basaksehir slechts een punt overgehouden aan de laatste twee duels.