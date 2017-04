Koeman herhaalt woorden: ‘Wie weet komt het nog in de toekomst’

Ronald Koeman lijkt de publieksfavoriet om de ontslagen Danny Blind op te volgen als bondscoach van het Nederlands elftal, maar de kans is klein dat de oefenmeester Everton op korte termijn zal verlaten voor een dienstverband bij de KNVB. Na afloop van de met 3-1 verloren competitiewedstrijd tegen Liverpool liet Koeman opnieuw optekenen geen oren te hebben naar de vacante trainerspositie.

"Nee", zo liet Koeman gedecideerd weten voor de camera van Ziggo Sport op de vraag of hij open zou staan voor het bondscoachschap. "Nu past het niet. Wie weet komt dat ooit nog een keer in de toekomst, maar voor nu is het in geen enkele constructie mogelijk."

Eerder deze week reageerde de manager van Everton al tegenover Voetbal International op de geruchten. "Iemand appte me met de vraag of ik beschikbaar was. 'Wat denk je zelf?', antwoordde ik. Ik werk heel prettig bij Everton aan een mooi project waar we pas mee begonnen zijn. Ze hebben hun kans gehad. Nu zijn we twee bondscoaches en een paar assistenten verder. En kijk waar we staan met ons voetbal", zei Koeman toen.