‘Wijnaldum bij Liverpool wordt meer gewaardeerd dan Wijnaldum bij Oranje’

Georginio Wijnaldum is kritisch op zijn rol bij het Nederlands elftal. De aanvallende middenvelder is weliswaar de enige international die onder Danny Blind elke wedstrijd in actie kwam, maar werd zaterdag tegen Bulgarije (2-0 nederlaag) wel bij rust naar de kant gehaald. Bij zijn club Liverpool heeft Wijnaldum meer krediet, merkt hij op.

De Rotterdammer, die dinsdag 76 minuten meedeed in het oefenduel met Italië (1-2 nederlaag), was zaterdagmiddag een belangrijke schakel bij Liverpool tijdens de 3-1 zege op rivaal Everton. "Er is geen andere Wijnaldum bij Liverpool, maar de Wijnaldum bij Liverpool wordt meer gewaardeerd dan de Wijnaldum in Nederland. Dat is wel gebleken."

"Ik heb het gevoel, nee, ik denk dat het zo is, dat ik hier in Engeland meer gewaardeerd word dan in Nederland", vertelt Wijnaldum voor de camera van Ziggo Sport "Ik speel hier ook beter. Bij het Nederlands elftal speelde vrijwel iedereen niet goed. Dan zie je dat je toch geen krediet hebt en dat is jammer. Het was een moeilijke week, maar ik heb de knop omgezet om hier te presteren."