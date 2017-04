Mourinho: ‘De Gea viel in slaap, er was maar één team dat de bal had’

Manchester United doet er nog alles aan om via de Premier League kwalificatie voor de Champions League af te dwingen, maar de ploeg van José Mourinho heeft zaterdagmiddag opnieuw slechte zaken gedaan. West Bromwich Albion vertrok na een 0-0 gelijkspel met een punt van Old Trafford, waardoor the Red Devils de aansluiting met de top vier kwijt dreigen te raken.

Mourinho was na de wedstrijd not amused met het spel dat the Baggies op de mat legden en dacht ook het zijne van de vraagstelling van de BBC: “Je vond dat deze wedstrijd gelijk opging? Ik kan lachen als ik win, verlies of gelijkspeel. Het spijt me dat ik het zeg, maar dit was een rare vraag. Als er een team is dat in negentig minuten één keer over de middenlijn komt, terwijl een ander team op de helft van de tegenstander probeert en probeert, dan vraag je of het een gelijkopgaande wedstrijd was?”

“Eén team had de bal, het andere team niet. Eén team probeerde te winnen, het andere team probeerde gelijk te spelen. David de Gea viel bijna in slaap”, ging hij verder. “We hebben vaak gelijkgespeeld dit seizoen. Teams komen hier om te verdedigen. Keepers komen hier om de man van de wedstrijd te worden. Het lukt ons niet om te scoren. We spelen beter dan alle anderen, maar we hebben te vaak gelijkgespeeld.”