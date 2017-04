‘Ik had snel beslist dat Ajax het niet ging worden, ik ben Feyenoorder’

Jean-Paul Boëtius maakte in oktober 2012 zijn debuut voor Feyenoord in de thuiswedstrijd tegen Ajax (2-2) en kwam direct tot scoren. Tijdens de editie van zondag juicht Boëtius logischerwijs voor Feyenoord, al had de aanvaller op dit moment ook voor Ajax kunnen spelen. In de winter informeerden de Amsterdammers voorzichtig naar zijn status.

De buitenspeler wimpelde de belangstelling af en opteerde voor een verhuur aan Racing Genk. Ajax was voor Boëtius geen serieuze optie. "Ik voelde sowieso nooit iets voor Ajax. Ik had vrij snel beslist dat zij het niet gingen worden. De interesse was trouwens niet zo concreet en ik ben ook gewoon een Feyenoorder. Dat blijft iets speciaals", vertelt de contractspeler van FC Basel.

"De supporters zijn fantastisch. In De Kuip zit niemand op zijn stoeltje, iedereen staat recht", vervolgt Boëtius in gesprek met Het Belang van Limburg. "Genk-supporters hebben daar wel een beetje van weg hoor. Ze onderhouden blijkbaar ook goede banden met de Feyenoord-supporters."