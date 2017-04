Bayern München haalt uit; Kohlenpott-derby eindigt onbeslist

Bayern München heeft weinig heel gelaten van FC Augsburg, de nummer vijftien van de Bundesliga. De regerend kampioen en koploper stopte zaterdagmiddag pas na zes doelpunten (6-0) en Robert Lewandowski scoorde drie keer. De zogeheten Kohlenpott-derby eindigde tegelijkertijd in een gelijkspel (1-1) en runner-up RB Leipzig had geen kind aan SV Darmstadt en won met 4-0.

Bayern München - FC Augsburg 6-0

Met Arjen Robben op de bank beleefde Bayern een goede start in de eigen Allianz Arena, want na ruim een kwartier spelen lag de bal er al in. Robert Lewandowski controleerde een prachtige pass van Thiago Alcántara en volleerde met zijn linker raak: 1-0. Bayern had in de eerste helft zo’n tachtig procent balbezit en deed verwoede pogingen om de marge te verdubbelen. Zo raakte Thomas Müller de paal en mikte hij even later rakelings naast. Na 37 minuten vond de Duits international dan toch zijn treffer, na voorbereidend werk van Lewandowski. De Pool was zelf later ook nog dicht bij de 3-0, maar werd net op tijd afgestopt door verdediger Christoph Janker.

In de zeventien minuten na de verplichte onderbreking wist Bayern de voorsprong te verdubbelen: Lewandowski schoot raak na een ragfijn balletje van Franck Ribéry en Alcántara tikte van dichtbij binnen na een hakje van Lewandowski. Dat was zonder meer de mooiste treffer van de middag in Beieren. Carlo Ancelotti voerde in het vervolg nog drie wissels door en bracht onder anderen Arjen Robben; de international van het Nederlands elftal loste Kingsley Coman af. Er werd nadien nog twee keer gescoord: Lewandowski completeerde met een rebound zijn hattrick en Müller verzorgde het slotakkoord.



RB Leipzig viert een treffer.

RB Leipzig - SV Darmstadt 4-0

Naby Keïta zorgde ervoor dat RB Leipzig met een voorsprong de kleedkamer kon opzoeken, want de middenvelder maakte na een klein kwartier zijn vijfde doelpunt van het seizoen. Hij scoorde nadat een schot van Emil Forsberg was geblokt. De 1-0 was verdiend en Leipzig kreeg nadien nog kansen om verder uit te lopen, maar onder anderen Forsberg faalde in de afronding. Aan de andere krant kreeg Fabian Holland de beste mogelijkheid, maar de linksback mikte naast. In de tweede helft nam Leipzig verder afstand van SV Darmstadt: Forsberg tekende met een van richting veranderd schot voor de 2-0 en zag Sandro Sirigu er later met een tweede gele kaart vanaf moeten. Met elf tegen tien maakte Leipzig er via Willi Orban en opnieuw Keïta nog 3-0 en 4-0 van.



Guido Burgstaller in duel met Sokratis Papastathopoulos.

Schalke 04 - Borussia Dortmund 1-1

In de eerste helft had Dortmund het leeuwendeel van het balbezit, maar oogde ook Schalke dreigend in de tegenaanval. Vanaf het eerste fluitsignaal schuwden beide teams de tackles niet, waardoor een felle derby ontstond. Halverwege het eerste bedrijf voorkwam Schalke-keeper Ralf Fährmann een doelpunt van Ousmane Dembélé, waarna Shinji Kagawa treuzelde in de kansrijke rebound. Een nieuwe inzet van Dembélé zeilde rakelings naast, terwijl Fährmann redding bracht op een schot van Aubameyang. De eerste helft eindigde daardoor doelpuntloos, maar na rust brak Aubameyang alsnog de ban voor Dortmund.

De bezoekers waren meedogenloos in de counter: Dembélé lanceerde Kagawa met een fraaie steekpass, waarna de Japanner ontsnapte aan de buitenspelval en op doelman Fährmann afstormde. Kagawa vond Aubameyang aan zijn zijde en de Gabonees rondde eenvoudig af. Voor de zevende keer dit seizoen opende Aubameyang de score; geen enkele speler in de Bundesliga deed hem dat na. Dortmund wist de zege echter niet over de streep te trekken. Dertien minuten voor tijd diende een hakbal van Leon Goretzka als assist voor Thilo Kehrer: 1-1. Klaas-Jan Huntelaar viel in minuut 85 in.