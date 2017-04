Coutinho beslist Merseyside-derby met doelpunt en assist

Liverpool heeft goede zaken gedaan in de Premier League. De formatie van Jürgen Klopp boekte zaterdagmiddag een 3-1 overwinning op stadsgenoot Everton en neemt de derde plaats over van Manchester City, al moet laatstgenoemde club nog in actie komen. Liverpool heeft 59 punten, evenveel als runner-up Tottenham Hotspur.

Liverpool bleef zaterdag voor de dertiende keer op rij ongeslagen tegen Everton en legde al vrij vroeg de basis voor de overwinning, want Sadio Mané opende na acht minuten met een overhoeks schot de score op Anfield. De Senegalees werd daarmee de eerste speler van Liverpool sinds Luis Suárez en Daniel Sturridge in het seizoen 2013/14 die in één seizoen in beide derby’s heeft weten te scoren. Liverpool bleef ook na de openingstreffer het balbezit domineren, maar moest na een klein half uur wel de gelijkmaker slikken. Matthew Pennington schoot na een hoekschop van dichtbij raak: 1-1.



Jürgen Klopp's Liverpool heeft nu negen punten meer dan het Everton van Ronald Koeman

The Toffees konden echter niet lang van die treffer genieten, want 177 seconden later maakte Philippe Coutinho er na een fraaie actie en een kunstig schot 2-1. Everton mocht overigens nog van geluk spreken dat men met elf man op het veld mocht blijven staan, want Ashley Williams ging op de rug staan van Emre Can en Ross Barkley ging stevig door op het been van Dejan Lovren. In de tweede helft kwam het eerste gevaar van Everton: Simon Mignolet voorkwam met goed ingrijpen bij een vrije trap dat Williams kon scoren. De bezoekers werden na rust sterker en sterker.

De mannen van Ronald Koeman slaagden er echter niet in om gelijk te maken en zagen hoe Divock Origi na een klein uur de 3-1 voor zijn rekening nam. De Belg, die in het veld was gekomen voor de geblesseerde Mané, werd gevonden door Coutinho en schoot hard raak. Het was Origi’s eerste Premier League-doelpunt sinds 14 december. Everton probeerde in het laatste half uur nog wat aan de relatief ruime achterstand te doen, maar het bleef bij 3-1 op Anfield. Everton blijft daardoor met vijftig punten op de zevende plaats staan.